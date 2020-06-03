Москвичам раскрыли способ помочь детям привыкнуть к защитной маске, которую необходимо носить в общественных местах из-за распространения коронавируса. Об этом рассказала в беседе с агентством «Москва» психолог семейного центра «Кутузовский» столичного департамента труда и социальной защиты населения Людмила Ткаченко.

«Ношение масок и перчаток стало обязательным, поэтому большой проблемой для родителей станет объяснение ребенку необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Для детей помладше стоит использовать игровые формы, например, связать ношение маски с любимыми супергероями», — объяснила специалист.

По ее словам, детей старшего возраста убедить проще: достаточно рассказать им, от чего может защитить маска.

Также Ткаченко посоветовала, как помочь ребенку социализироваться после долгого нахождения в доме. Родителям необходимо больше гулять и играть с детьми, а также предоставлять им возможность заниматься спортом, чтобы выплеснуть накопившуюся за время карантина энергию.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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