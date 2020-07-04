Москвичам рассказали о начале парада планет

С 4 июля и до середины августа жители Москвы смогут наблюдать в ночном небе парад планет. Об этом сообщается на сайте столичного планетария.

В частности, Юпитер и Сатурн можно будет наблюдать с полуночи, Марс — с двух часов ночи, а Венеру – в предрассветные часы. Все эти планеты можно увидеть невооруженным глазом. После 22 июля в ранние утренние часы на небосклоне также будет виден Меркурий.

Наблюдать явление лучше всего в ясную погоду. Увидеть планеты можно на востоке невысоко над горизонтом.

Как пояснили в планетарии, шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн — выстроятся почти в один ряд. Там уточнили, что парад планет – это прижившееся название для явления, когда несколько планет выстраиваются в условный ряд относительно Солнца. Происходит оно регулярно и никакого влияния на Землю не оказывает.

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