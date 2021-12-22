Москвичам рассказали о погоде на Новый год

На Новый год в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на синоптика столичного метеобюро.

Эксперт добавил, что местами в столице пройдет небольшой снег. Температура составит порядка 10-15 градусов мороза.

Ранее мороз в Москве достиг минус 22 градусов. Ночь на среду, 22 декабря, стала самой холодной за последние 54 года. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в 1967 году минимальная температура воздуха составила минус 22,8 градуса. В тот же день 2021 года на метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 22,9 градуса.