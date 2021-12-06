Сегодня в 00:15
1 мин.

Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Новости /
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На предстоящей неделе москвичей ожидает преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. Об этом рассказала «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы.

Температура в течение недели будет соответствовать климатической норме. Однако синоптик отметила, что говорить о приходе устойчивой и холодной зимы пока рано. По ее словам, среднесуточная дневная температура в Москве будет сохраняться в пределах от нуля до двух градусов мороза. В ночные часы она будет опускаться от минус одного до минус трех градусов.

Во вторник, 7 декабря, ожидается потепление на два–три градуса с умеренным юго-восточным ветром. На следующий день, 8 декабря, возможен снег и сильный туман. Аналогичная погода ожидается в пятницу, 10 декабря.

«В выходные похолодает: ночью и днем температурные показатели достигнут отметки минус 3–5 градусов. Ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман», — заключила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 10 декабря в столице начнется «серьезная зима».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.