Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

На предстоящей неделе москвичей ожидает преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. Об этом рассказала «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы.

Температура в течение недели будет соответствовать климатической норме. Однако синоптик отметила, что говорить о приходе устойчивой и холодной зимы пока рано. По ее словам, среднесуточная дневная температура в Москве будет сохраняться в пределах от нуля до двух градусов мороза. В ночные часы она будет опускаться от минус одного до минус трех градусов.

Во вторник, 7 декабря, ожидается потепление на два–три градуса с умеренным юго-восточным ветром. На следующий день, 8 декабря, возможен снег и сильный туман. Аналогичная погода ожидается в пятницу, 10 декабря.

«В выходные похолодает: ночью и днем температурные показатели достигнут отметки минус 3–5 градусов. Ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман», — заключила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 10 декабря в столице начнется «серьезная зима».