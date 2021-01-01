Москвичам рассказали о погоде на Рождество

Москвичей ночью 7 января ожидает температура до минус 12 градусов, а днем — до минус 10. О погоде на Рождество рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет минус 7 — минус 12, днем не выше минус 5 — минус 10. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков», — отметил он.

Также эксперт предсказал рост сугробов до 18-19 сантиметров в Москве и до 23-27 — по области.

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