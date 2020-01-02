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Москвичам рассказали о погоде на Рождество

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Фото: pixabay.com

До девяти градусов мороза и небольшой снег ожидаются в Москве и области на Рождество. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в рождественские праздники в столичный регион придет скандинавский циклон. «В столице и в Московской области ожидается облачная с непродолжительными прояснениями погода, в рождественский сочельник и в ночь накануне Рождества пройдет небольшой снег, ветер ожидается юго-западный три-восемь метра в секунду, температура воздуха в рождественскую ночь составит от минус шести до минус девяти градусов, днем 7 января — до шести градусов мороза», — говорится в сообщении.

Также, по словам синоптиков, высота снежного покрова в столице составит пять-семь сантиметров.

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