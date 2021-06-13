Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.

По его словам, новая неделя будет теплая, в среднем температура будет на 3-6 градусов выше климатической нормы. «Дождей будет существенно меньше, чем на уходящей неделе. Будет меньше и облаков. Погода будет более комфортной», — сказал синоптик.

На погоду в понедельник, 14 июня, окажет влияние теплый сектор далекого циклона. Будет переменная облачность и без осадков днем, температура — 25-27 градусов тепла. Примерно такая же погода будет и во вторник, 15 июня.

В среду, 16 июня, по территории столичного региона пройдет атмосферный фронт. По словам специалиста, это перемещение будут сопровождать кратковременные и «локальные дожди ливневого характера».

В четверг, 17 июня, за погоду снова будет отвечать антициклон. Облаков станет меньше, прекратятся и дожди.

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