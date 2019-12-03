Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве будет снежная погода. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, исходя из климатического анализа погоды в Москве и Подмосковье, 31 декабря в столичном регионе установится температура минус семь-девять градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег в этот период. 1 января температура воздуха не опустится ниже минус пяти градусов.

3 декабря в Москве выпал первый зимний снег. На метеостанции ВДНХ его высота составляет один сантиметр. Снежный покров подрастет на один-два сантиметра в среду, 4 декабря.

Синоптики ожидают, что снег задержится в городе до 4 декабря, а уже в четверг, 5 декабря, большая его часть растает из-за оттепели. Температура воздуха при этом понизится до минус трех градусов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!