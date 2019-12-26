Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Москве в понедельник, 30 декабря, выпадет небольшой снег, однако на следующий день в город придет потепление, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, надежда на снег в новогоднюю ночь все-таки остается. Он добавил, что, выпавший в понедельник снег, 31 декабря уже может остаться только в пригороде. «Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь», — заметил метеоролог.

Вильфанд также отметил, что до выходных существенных осадков не ожидается. Синоптик добавил, что в субботу, 28 декабря, возможен небольшой снег, ночью в столице температура опустится до минус пяти градусов.

Ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой». По ее словам, осадки в виде снега возможны с пятницы, 27 декабря, по воскресенье, 29 декабря.

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