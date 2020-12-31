Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в новогоднюю ночь. По его прогнозу, 31 декабря и 1 января в столице ожидается оттепель, передает ТАСС.

Температура воздуха в Новый год в столице будет на семь-восемь градусов выше нормы. Суточные колебания температур прогнозируются от минус трех до плюс двух градусов. «День от ночи будет трудно отличить», — добавил Вильфанд. Синоптик предупредил, что в эти дни возможна гололедица, однако заметных осадков не ожидается.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в новогоднюю ночь москвичей ожидают облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха будет от нуля до минус одного градуса.

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