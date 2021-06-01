Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

В Москве первый день лета будет облачным, без осадков, температура повысится до плюс 19. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона. В таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. «Температура в городе повысится до плюс 17-19, по области — от плюс 15 до 20 градусов тепла», — сказал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что полноценный купальный сезон в Москве начнется к середине июня. Синоптик считает, что москвичи смогут начать купаться в водоемах к 12-13 июня. В предыдущие годы сезон открывался 1 июня, но в этот раз из-за погоды он сдвинется на одну-две недели, предположил специалист.

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