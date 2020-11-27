Москвичам рассказали о последствиях прошедшего циклона «Таня». Подробности раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, особой опасности циклон для Москвы не представляет, но все равно в ближайшие дни на столичных дорогах появится гололедица.

Вильфанд пояснил, что «Таня», приближаясь к скандинавским странам, «раздвоилась», и это означает, что есть два центра низкого давления вместо одного сильного. «Наиболее неблагоприятные его последствия пока что налипание мокрого снега, гололедица и гололед», — отметил синоптик.

При этом беспокоиться из-за стихии не стоит, заявил он, так как гололед не обещает быть сильным. «Если появится опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит. Может даже переименуем в "Татьяну"», — добавил Вильфанд.

Ранее стало известно, что москвичам предрекли скучную и аномально теплую погоду до конца осени. По словам синоптика, ожидаются снег, мокрый снег, дождь, повышенная облачность, малое количество солнечного света и однородный температурный фон.

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