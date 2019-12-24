Москвичам рассказали о праздничной программе в парках

В Москве в саду имени Баумана, в Московской усадьбе Деда Мороза в парке «Кузьминки», в Таганском, Измайловском и других парках с 26 по 29 декабря пройдут бесплатные праздники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Гончаровском парке 26 декабря в 17:00 состоится премьера интерактивного спектакля «Инопланетное вторжение в Новый год». Мероприятие рассчитано на детей старше трех лет, после спектакля гостей жду конкурсы с призами и световое шоу. В Таганском парке и детском парке имени Прямикова 27 декабря пройдет праздничная программа «Голубой огонек», на которой можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гостей Таганского парка 28 декабря ждем интерактивная программа развлечений «Новогодний переполох».

В этот же день, 28 декабря, горожане могут прийти в гости к Деду Морозу и Снегурочке в досуговый центр парка «Ходынское поле». Их ждут подвижные игры, мастер-классы и хороводы. В Измайловском парке 28 декабря покажут спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В последние выходные декабря на катке в саду имени Баумана состоится новогодний карнавал. Гостей 28 и 29 декабря с 13:00 до 16:00 ждут на мастер-классах, где можно будет сделать праздничные маски. В Московской усадьбе Деда Мороза Новый год также начнут отмечать в субботу, 28 декабря. Праздничная программа будет идти 28 и 29 декабря с 12:00 до 18:00. На главной сцене выступят оркестр Дедов Морозов Gold Brass Band, ансамбль «Держава», вокальная группа «Багрянец» и другие коллективы.

Всего этой зимой в столичных парках планируется больше двух тысяч мероприятий. Самые интересные из них намечены на новогодние каникулы.

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