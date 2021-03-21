Москвичам рассказали о пробуждении летучих мышей

В Москве летучие мыши выйдут из зимней спячки в конце марта или в апреле. Соответствующее предупреждение содержится на сайте мэра столицы.

По словам специалистов Мосприроды, обычно спячка рукокрылых продолжается шесть-восемь месяцев — до мая. Однако если весна окажется теплой, то летучие мыши могут проснуться раньше.

В столице можно встретить шесть видов рукокрылых: двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесного нетопыря, водяную ночницу и ночницу Брандта. Как правило, они селятся в жилых и заброшенных зданиях, на старых балконах, чердаках, в расщелинах коры и поврежденных деревьях. В летнее время их можно увидеть в парках, например, в Измайловском и Битцевском.

Эти виды занесены в Красную книгу столицы, истреблять их запрещено законом. Также они приносят пользу людям — за час съедают более 200 вредных насекомых.

При встрече с летучими мышами в городе специалисты порекомендовали не паниковать. Они призвали не пугать животных, не причинять им вред, не брать голыми руками и не кормить. В случае укуса стоит обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

В 2019 году глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что из-за повышения средней температуры воздуха летучие мыши начали массово мигрировать в столичный регион. В столицу стали перебираться и другие виды животных, которые раньше обитали южнее, например, лисы и зайцы.

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