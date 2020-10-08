Москвичам рассказали о психологическом комфорте при ношении маски

При ношении защитной маски во время пандемии коронавируса человеку обеспечен психологический комфорт. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора Национального научного центра — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко.

«Эта маска — это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологический защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в масках — у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена», — рассказала специалист.

Клименко также обратила внимание, что необходимо чаще рассказывать гражданам о негативном влиянии табака и алкоголя на течение коронавирусной инфекции. По ее словам, люди часто после работы заходят в магазины и покупают бутылку алкоголя.

В Москве за последние сутки выявили 3323 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 318 111. В городе за все время вылечились 257 703 пациента, из этого числа 1341 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

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