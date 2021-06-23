Москвичам рассказали о способах получить QR-код для ресторанов и кафе

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал горожанам о способах получить QR-код для посещения ресторанов и кафе в своем Telegram-канале.

Те москвичи, у кого есть доступ к электронной медкарте, могут сделать это на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО» в разделе «Цифровой сертификат». В случае, если на городском портале есть полная учетная запись, получить код можно в личном кабинете.

Жители столицы, прошедшие вакцинацию в московской поликлинике, переболевшие в Москве или сделавшие ПЦР-тест в московской лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеющие доступ к электронной медкарте могут заполнить специальную форму на mos.ru. Специальный код в таком случае будет доступен после проверки.

Помимо этого, QR-код по итогам вакцинации можно получить на федеральном портале госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги» и «Госуслуги. Стопкоронавирус».

С 21 июня в Москве начали работать первые COVID-free рестораны. По правилам эксперимента они должны пускать посетителей только по QR-кодам о полной вакцинации от вируса.

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