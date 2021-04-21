Москвичам рассказали о сроках возвращения хорошей погоды

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал москвичам о сроках возвращения хорошей погоды в город. Его слова передает ТАСС.

По словам Варакина, хорошая погода в Москве ожидается в первой половине следующей недели. Температура воздуха будет выше нормы, а осадков не ожидается.

При этом рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит, добавил синоптик. «Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим. Про майскую погоду стоит пока забыть и ждать», — заключил он.

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