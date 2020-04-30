Москвичам рассказали о ветре и дожде на 9 мая

В Москве 9 мая ожидается нежаркая погода с ветром и кратковременными дождями. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

По его словам, в среднем температура будет около климатической нормы. Синоптик отметил, что в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди и будет «довольно неприятный» северо-западный ветер порывами 5-10 метров в секунду.

Днем в столице ожидается до 15 градусов тепла, а ночью температура опустится до плюс 5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве и еще пяти городах-героях состоится праздничный салют 9 мая, несмотря на отмену парадов. Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев.

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