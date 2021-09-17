Москвичам рассказали о выходных днях в 2022 году

Российское правительство определило порядок выходных дней в предстоящем 2022 году. График опубликован в Telegram-канале кабмина в пятницу, 17 сентября.

Так, новогодние каникулы официально продлятся с 1 по 9 января. Выходные в субботу и воскресенье, 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая.

В феврале москвичей ожидает один выходной — 23 числа. В честь 8 Марта выделили три дня для отдыха: с 6 по 8 марта.

Выходные в честь майских праздников определили с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая — по четыре дня на каждый праздник. Помимо этого, нерабочими останутся периоды с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Ранее, в июле, в Мосгордуме анонсировали появление нового праздника — Дня Новой Москвы.

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