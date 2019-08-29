Москвичам разонравилось курить

Число курильщиков в Москве за последние годы сократилось примерно на 10 процентов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Валерия Лыкова.

По его словам, в Москве показатели по курению близки к средним по стране. «Раньше было около 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин, сейчас цифра уменьшается примерно на 10 процентов», — сказал Лыков.

Специалист отметил, что в России сейчас курит около 40 процентов населения. Бросать вредную привычку россияне стали после принятия в 2013 году «антитабачного» закона.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ввел запрет на курение в кафе и ресторанах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Кроме того, была запрещена продажа табачных изделий с открытой выкладкой и нестационарных торговых точках.

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