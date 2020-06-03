Москвичам разрешили пить воду из-под крана без очистки

Водопроводная вода в Москве соответствует всем самым жестким нормативам и пригодна для питья без дополнительной очистки. Об этом сообщили в «Мосводоканале».

Таким образом в ведомстве опровергли заявление «Роскачества» о несоответствии воды из-под крана их стандартам.

В «Мосводоканале» рассказали, что за последние 20-25 лет в столице зафиксировано значительное улучшение качества воды по показателям, которые в России даже жестче зарубежных требований. В пресс-службе подчеркнули, что залогом этого является многоступенчатая система контроля на всем пути движения воды.

Кроме того, по данным компании, московскими специалистами используются технологии озонирования воды с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь. На предприятиях применяется также мембранная ультрафильтрация, основанная на принципе физического барьера, через который потоки проходят под определенным давлением.

«Водопроводная вода безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и обладает благоприятными потребительскими свойствами. Для ее повседневного использования нет никаких ограничений, она полностью пригодна для питья», — заключили в пресс-службе.

2 июня «Роскачество» опубликовало статью, в которой сравнило бутилированную и водопроводную воду. Специалисты заявили, что качество воды из-под крана уступает бутилированной. Сообщалось, что несмотря на ее соответствие санитарно-эпидемиологическим нормативам, она не отвечает опережающим требованиям стандарта «Роскачества» по содержанию нитратов, нитрит-ионов, аммиака и альфа-активности, которые при регулярном употреблении могут негативно влиять на организм.

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