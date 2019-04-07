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Москвичам разрешили помыть бюсты Маркса и Ленина

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Акция «Головомойка» пройдет в парке искусств «Музеон» 13 апреля. Ее участники помоют 80 скульптур, в том числе бюсты Карла Маркса и Владимира Ленина, сообщается на сайте мэра Москвы.

Экспонаты, которые можно мыть, отметят специальным желтым знаком. На месте всем желающим выдадут необходимый инвентарь: губки, специальный бережный шампунь, перчатки, ведра и фартуки.

Участников субботника ждет также «распаковка» деревянного Буратино, с которого снимут защитный зимний короб. Считается, что после этого в «Музеоне» официально наступает весна. Затем историки проведут бесплатную экскурсию «Правдивые истории аллеи вождей».

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