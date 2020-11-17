Москвичам разъяснили правила ношения масок и перчаток на катках

Посетители ледовых катков в Москве могут не носить защитные маски и перчатки на открытом воздухе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.

Обязательным является ношение защитных средств в помещениях раздевалок, проката коньков, холлов и вспомогательных помещениях. Эти правила должны соблюдать как посетители, так и персонал катков.

«Вместе с тем организаторы катков обязаны усилить дезинфекционный режим в помещениях катков, дезинфекцию контактных поверхностей, инвентаря, организовать обеззараживание воздуха и мест обработки рук кожными антисептиками в местах скопления людей», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом посетителей призвали соблюдать безопасную дистанцию 1,5 метра не только в помещениях, но и на открытой ледовой площадке.

Ранее в ноябре стало известно, что этой зимой ледовые катки в Москве будут функционировать в обычном объеме, но режим их работы будет изменен. Это касается как малых площадок, так и основных — на Красной площади, ВДНХ и в парке Горького.

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