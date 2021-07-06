Москвичам с сертификатом о вакцинации упростят доступ в МФЦ

Москвичам, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавируса, разрешат получать услуги в МФЦ без предварительной записи. Об этом сообщает ТАСС.

Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код. При этом для жителей столицы, которые не прошли вакцинацию, необходима предварительная запись.

Некоторые услуги доступны для всех заявителей без предварительной записи. Среди них — регистрация рождения, брака, оформление паспорта России, выдача социальной карты, полиса ОМС. Получить результаты и забрать готовый документ можно в окнах приема центров госуслуг.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что распечатать и получить QR-код в Москве помогут в поликлиниках или МФЦ. Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru, воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города.

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