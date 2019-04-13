Москвичам снова пообещали снежный покров

В воскресенье, 14 апреля, в Москве может снова образоваться снежный покров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в воскресенье столицу накроет атмосферный фронт, который уже принес до 17 миллиметров осадков в Подмосковье. В результате в городе похолодает до плюс 3-5 градусов, будет облачно, пройдет снег и мокрый снег — всего может выпасть до 3-8 миллиметров осадков.

«Землю кое-где может припорошить тонким слоем снега, высота которого, правда, не превысит 1-2 сантиметров», — отметили в погодном центре.

Однако подобное похолодание, по прогнозам метеорологов, станет кратковременным — уже в понедельник, 15 апреля, под влиянием скандинавского антициклона воздух в Москве прогреется до плюс 10 градусов, и снег растает.