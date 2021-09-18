Москвичам спрогнозировали «октябрьскую» погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям европейской части России «октябрьскую» погоду во второй половине сентября, сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, с понедельника в центральном регионе ожидается температура от 5 до 10 градусов тепла, а также дожди, местами сильные. Причиной этого станут воздушные массы из Арктики. «Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — добавил он.

Вильфанд заверил, что в случае, если будет намек на потепление, Гидрометцентр с радостью сообщит об этом. Однако изменения маловероятны до конца следующей рабочей недели.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о наступлении новой волны похолодания. По его словам, дальнейшее понижение температуры произойдет в воскресенье, 19 сентября. К понедельнику, 20 сентября, температура вырастет на пару градусов, и будет 7-12 градусов тепла.

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