Москвичам спрогнозировали рекордно низкое атмосферное давление

Москвичам спрогнозировали в среду, 15 июля, рекордно низкое атмосферное давление. Об этом во вторник, 14 июля, рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, давление составит «980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба». Метеоролог напомнила, что прошлое максимально низкое значение было зафиксировано в 1980 году, когда атмосферное давление не превышало 975,7 гектопаскалей, то есть 731,8 миллиметра.

Позднякова отметила, что в течение 24 часов давление уменьшится на 10 единиц. В связи с этим самочувствие москвичей может ухудшиться, в особенности гипертоников, сердечников и гипотоников.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и большого количества осадков. Метеорологи пояснили, что в столичном регионе высока вероятность стихийных бедствий. Причиной стал южный циклон «со Средиземного или Черного моря».

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 14 июля, в период с 15:00 до 21:00 в Москве выпадет 31 миллиметр осадков. «Это три ведра на один квадратный метр московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки не будут справляться», — пояснил он.

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