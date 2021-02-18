Сегодня в 16:21
Москвичам стала доступна новая «Тройка»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Жителям Москвы стал доступен новый вид транспортной карты «Тройка». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Теперь пассажиры могут оформить проездной в индивидуальном дизайне, а также нанести на нее фамилию, имя, отчество и фото владельца.
Получить такую карту можно несколькими способами: забрать в подарок при покупке проездного билета «Единый» на 365 дней, через приложение «Город», оформив там билет «Единый» на 90 дней, или приобрести на сайте shop.mosmetro.ru или в приложении «Метро Москвы». Стоимость услуги 200 рублей.
Ранее сообщалось, что у жителей Московской области появилась возможность оплачивать проезд на общественном транспорте с помощью карты «Тройка».
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