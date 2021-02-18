Москвичам стала доступна новая «Тройка»

Жителям Москвы стал доступен новый вид транспортной карты «Тройка». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Теперь пассажиры могут оформить проездной в индивидуальном дизайне, а также нанести на нее фамилию, имя, отчество и фото владельца.

Получить такую карту можно несколькими способами: забрать в подарок при покупке проездного билета «Единый» на 365 дней, через приложение «Город», оформив там билет «Единый» на 90 дней, или приобрести на сайте shop.mosmetro.ru или в приложении «Метро Москвы». Стоимость услуги 200 рублей.

Ранее сообщалось, что у жителей Московской области появилась возможность оплачивать проезд на общественном транспорте с помощью карты «Тройка».

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