Москвичам впервые покажут уникальные памятники архитектуры

Ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, впервые для широкой публики откроется Городская усадьба Каратаевой — Морозова в Леонтьевском переулке, 10. «Когда-то здесь нахо­дилось германское посоль­ство. Именно отсюда ранним утром 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шулен­бург повез в Кремль ноту об объявлении войны Советскому Союзу. Во время Великой Отечественной в доме работало Совинформбюро, а в последую­щие годы размеща­лись посольства ГДР и Кубы», — написал Собянин, отметив, что после реставрации фасадов и интерьеров усадьба имеет первозданный вид.

Также впервые для посещения будет доступен Доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице. «Одно из самых известных творений московского модерна было создано в начале прошлого века по проекту архитектора Льва Кекушева. А спустя столетие пришло в аварийное состояние. Рестав­раторы вернули памятник к жизни, и теперь он вновь украшает облик Москвы, радует глаз поклонников истории и культуры», — сообщил градоначальник.

Помимо этого, москвичам предлагается посетить Дом Наркомфина, кинотеатр «Художественный», Северный речной вокзал — реставрацию этих знаковых объектов завершили в 2021 году. Собянин добавил, что за последние десять лет в Москве привели в порядок 1600 объектов культурного наследия, а число памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз.

В этом году также планируется завершить реставрацию еще примерно 100 объектов, среди которых — ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Новикова — Давыдова на Большой Ордынке, Городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке, несколько павильонов ВДНХ.

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