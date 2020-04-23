Москвичам задумали разрешить бег по одному

Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время режима самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Отмечается, что уличные тренировки разрешены во многих странах Европы, однако действуют различные ограничения, которые определяют местные власти. К примеру, жители должны тренироваться рядом с домом, в группе не больше двух человек и с соблюдением социальной дистанции.

В столице действует режим самоизоляции, ограничена работа общественных пространств — парков, кафе, фитнес-залов, торговых центров и других. С 15 апреля были также введены цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте.

По данным на 23 апреля, в Москве выявлено 1959 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с начала пандемии зафиксировано 33 940 случаев заражения, за весь период выздоровели 2448 человек, умерли 288 человек, из них 27 — за последние сутки.

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