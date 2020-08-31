Москвичам запретят выезжать на выделенные полосы в выходные

Московским водителям окончательно запретят выезжать на выделенные полосы, в том числе в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

«Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели», — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент в Москве есть выделенные полосы, по которым можно проехать только в субботу и в воскресенье, а есть те, по которым автомобилисты всегда проезжают без ограничений — отличие только в наличии специальных знаков. «Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов», — заметили в департаменте транспорта.

Новое правило также позволит ускориться городскому транспорту и приезжать без задержек.

В июле московский транспортный аналитик Алексей Радченко провел эксперимент — он четыре часа сидел на остановке и смотрел на автобусы. Мужчина фиксировал прибытие транспорта и затем сверялся с расписанием. В итоге выяснилось, что почти все заявленные автобусы либо опаздывали, либо не приезжали к назначенному пункту.

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