Москвичей 12 сентября ожидает теплая и пасмурная погода

Теплая, сухая и облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, 12 сентября. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в столице в этот день прогреется до плюс 21-23 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. В ночь на 13 сентября столбики термометров могут опуститься до плюс 13-15 градусов градусов. При этом местами в городе прольются небольшие дожди.

Днем в понедельник, 13 сентября, теплая погода в столичном регионе сохранится, воздух в Москве прогреется до плюс 22-24 градусов. А вот начиная со вторника, 14 сентября, бабье лето закончится. Днем столбики термометра не поднимутся выше плюс 13-15 градусов.

Ранее, 10 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что после выходных в столицу вернется холодная погода. По его словам, сейчас в Москве «классическое бабье лето». Однако в понедельник, 13 сентября, в атмосфере начнет меняться механизм циркуляции воздуха, что приведет к тому, что город могут накрыть облака.

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