Москвичей без масок и перчаток предложили не пускать в магазины

В Москве предложили запретить магазинам пускать в торговые залы покупателей без масок и перчаток. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы, главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты», — отметил он.

Ранее сообщалось, что пассажиров метро начали штрафовать за отсутствие защитной маски в общественном транспорте. Почти 200 москвичам выписали штраф в размере четырех тысяч рублей.

С 12 мая в столице введен обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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