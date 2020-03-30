Москвичей экстренно предупредили о резком похолодании

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о резком похолодании, и метели с утра до вечера понедельника в Москве.

«С 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», — заявили спасатели.

МЧС рекомендовало пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от непогоды под деревьями. Автомобилистов попросили снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

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