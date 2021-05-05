Москвичей экстренно предупредили о сильном ветре

Днем 6 мая в Москве ожидается усиление южного ветра. Об этом говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по столице.

В период с 12 до 20 часов порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что возможны повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, падение деревьев. Жителям рекомендовали не находиться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

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