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Москвичей экстренно предупредили о сильном ветре
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Днем 6 мая в Москве ожидается усиление южного ветра. Об этом говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по столице.
В период с 12 до 20 часов порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду.
Спасатели отмечают, что возможны повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, падение деревьев. Жителям рекомендовали не находиться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.
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