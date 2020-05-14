Москвичей массово проверят на иммунитет к коронавирусу

Жителей Москвы массово проверят на иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

Программу тестирования ИФА-методом на определение антител к коронавирусу запустят в 30 столичных поликлиниках уже на текущей неделе. «До 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание», — сказал Собянин.

По его словам, тестирование будут проходить в том числе работники медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов и транспортных компаний. В работу по развитию программы также подключится Московская область.

«Предыдущие две недели мы проводили эксперименты, настраивали оборудование. Конечно, совершенствование этого процесса будет вестись постоянно, но нужно уже приступать к практической работе», — отметил градоначальник.

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