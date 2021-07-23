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Москвичей начнут штрафовать за выключенные фары по камерам
Фото: Никеричев Андрей / агентство «Москва»
Автомобилистов в Москве и еще 11 регионах начнут штрафовать по дорожным камерам за выключенные фары. Об этом сообщает Autonews.ru.
Отмечается, что камеры будут автоматически фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света с осени 2021 года. Помимо Москвы, нововведение появится в Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, и Волгоградской области.
Штраф за нарушение статьи 12.20 КоАП («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки») составляет 500 рублей, напоминает издание.
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