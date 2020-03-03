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Москвичей оскорбило название цветочного магазина «Точно даст»

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Фото: @tochnodast.ru

На Рижском рынке в Москве к 8 Марта появился цветочный магазин под вывеской «Точно даст». При этом жители столицы подобный креатив владельцев торговой точки не оценили и посчитали ее название сексистским и оскорбительным, сообщает во вторник, 3 марта, «Москва 24».

«То есть, получается, цветы только за секс, подарить просто так нельзя», — поделилась своим возмущением одна из пришедших на рынок горожанок.

При этом продавец заявил телеканалу, что ничего неприличного в названии магазина нет и что он не сталкивался с негативной реакцией покупателей. «Дать можно что угодно: улыбку, внимание, благодарность. От покупателей был только позитив, даже у людей в возрасте. Я думаю, здесь нет перебора», — пояснил он.

Ранее 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья станет бесплатным 8 Марта для всех женщин.

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