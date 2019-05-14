Москвичей озаботила судьба ежей

В Мосгордуме считают необходимым проверить работу столичного кафе с ежами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по экологической политике Зою Зотову.

«Важно помнить, что ежи являются дикими животными, а не домашними. Необходимо провести проверку на основании обращений жителей по данному вопросу, сделать запрос в Роспотребнадзор, в комитет ветеринарии, департамент природопользования и охраны окружающей среды», — сказала она.

По словам Зотовой, животных нужно сохранить в естественной среде обитания, а не использовать для привлечения людей в различные заведения. По данным зоозащитников, из-за стресса ежи могут потерять все колючки и умереть.

В марте Зотова говорила о возможность закрытия городских зоокафе ввиду принятия новых требований к содержанию животных. Планировалось откорректировать нормы и требования к условиям содержания животных и запрету их содержания. «Это же не просто кафе, оно создано, чтобы люди приходили, смотрели, использовали», — добавила Зотова.

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