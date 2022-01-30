Москвичей озадачила уличная навигация

Указатель к одной из московских школ озадачил пользователей сети. Фотографию опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».

На снимке изображены четыре таблички, указывающие в разные стороны, на которых написана одна и та же фраза: «ГБОУ Школа № 494». «Знаков много не бывает: "Найди школу № 949" в Орехово», — подписал автор топика. В комментариях некоторые пользователи объяснили, что указатели ведут к разным корпусам образовательного учреждения, однако сами номера корпусов в табличках не указаны.

«Как в сказках на распутье: "Налево пойдешь…"», «А не фотошоп ли это?», «Может там круговое движение», «С ориентированием в Москве стало совсем худо», — прокомментировали юзеры.

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