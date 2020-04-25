Москвичей попросили не разрушать гнезда уток

Жителей Москвы попросили не разрушать гнезда уток и проявить внимательность при выгуле домашних животных в тех районах, где обитают птицы. Об этом говорится в сообщении на странице «Дикая Москва» в Twitter в пятницу, 24 апреля.

«Утки в отсутствие людей активно гнездятся возле дорожек, уже появились первые кладки яиц. Любой гуляющий может просто не заметить и разрушить ее», — указано в записи. Также на странице размещены фотографии утиных гнезд с яйцами.

В январе сообщалось, что рабочие в Москве вновь ломают постройки бобров на реке Яуза. Они убирают необходимые животным для строительства ветки, а также закрашивают деревья серой краской. Пользователь CKonovalov обратил внимание на то, что бобров не видно уже больше недели и связал этот факт с закраской деревьев.

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