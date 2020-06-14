Москвичей попросили не выезжать в центр из-за репетиции парада

Водителям рекомендовали отказаться от поездок в центр Москвы вечером 14 июня. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что с 21:00 из-за репетиции парада Победы будут закрыты улица Тверская, Моховая, Охотный Ряд и переулки.

Москвичам рекомендовали заранее ознакомиться со схемой ограничения при планировании маршрутов.

Парад Победы в Москве в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусом было решено перенести. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

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