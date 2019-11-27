Москвичей поучили правильно лечиться

Главной ошибкой в лечении простудных заболеваний являются попытки избавиться от него самостоятельно, без помощи врача. Об этом в среду, 27 ноября, заявил «Москве 24» заведующий филиалом №2 московской Городской поликлиники №5 Альберт Иорданян.

По его словам, москвичи часто злоупотребляют спреями для носа и горла без назначения врача. В результате нарушается слизистая носа, которая является первым защитным барьером, предотвращающим попадание микробов в организм человека.

«Сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать больше шести дней и беспорядочно постоянно закапывать, а спреи для горла стоит применять в течение 3-5 дней — не больше, согласно инструкции», — пояснил специалист.

Кроме того, отметил он, не стоит пытаться справиться с простудой при помощи исключительно травяных чаев — их можно использовать только как сопутствующее средство вместе с препаратами, назначенными врачом. Обращаться к врачу нужно после первых 2-3 дней болезни, если состояние продолжает ухудшаться, уточнил Иорданян.

Он также добавил, что избежать простуды и ОРВИ поможет вовремя сделанная прививка, а также ведение здорового образа жизни.

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