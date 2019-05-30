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Москвичей предостерегли от купания в фонтанах

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Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА "Новости"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила предупреждение об опасности купания в фонтанах. Оно размещено на сайте ведомства.

В частности, уточнили в Роспотребнадзоре, вода в фонтанах не очищается и не обеззараживается как в бассейнах. Из-за этого в жаркую погоду там резко увеличивается количество микроорганизмов. Также в фонтанах могут купаться бездомные животные и птицы, которые являются переносчиками инфекций.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в сообщении.

16 мая сообщалось, что в столице приводят в порядок десять зон, отведенных для купания. Всего в московском регионе отведено более сотни площадок для летнего отдыха. Помимо десятка зон для купания жители города могут посетить 41 зону без условий для водных развлечений, а также 61 точку массового отдыха.

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