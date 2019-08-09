Москвичей предупредили о Курбан-байраме

В столице 11 августа, в день празднования Курбан-байрама, изменится схема движения на некоторых улицах в связи с перекрытиями, сообщается на сайте мэра Москвы.

С полуночи до 11:00 нельзя будет проехать по улицам Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца, также закроют улицу Гиляровского от Капельского переулка до Садового. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет припарковаться.

В районе этих улиц расположена Московская соборная мечеть, возле которой на мусульманские праздники традиционно собираются тысячи верующих.

В 2019 году Курбан-байрам празднуется 11 августа и продлится четыре дня — до 15 августа, отмечает Sputnik Таджикистан.

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