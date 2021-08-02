Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре

В Москве в понедельник, 2 августа, ожидаются дожди и местами гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

«Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве также порекомендовали водителям быть внимательными на дорогах и не ставить автомобили вблизи шатких конструкций или деревьев.

Ранее метеоролог рассказал москвичам о погоде в сентябре. По его словам, первые дни осени будут по-летнему теплыми. «Но о жаре как таковой говорить уже не приходится. Кроме того, начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы», — сказал он.

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