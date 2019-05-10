Москвичей предупредили о дождях и грозе

В пятницу, 10 мая, в Москве ожидаются ливни с грозами. Об этом РИА Новости сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погода по-прежнему неустойчивая, теплый центр циклона с влиянием холодного фронта с запада, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь», — сказал метеоролог.

Он добавил, что несмотря на неустойчивую погоду, в городе будет достаточно тепло. Температура в Москва поднимется до 25 градусов тепла, по области — до 28.

В ночь на 11 мая в городе также ожидаются проливные дожди с грозами.

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