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Москвичей предупредили о дождях в День Победы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В День Победы, 9 мая, погода в Москве будет облачной с прояснениями и небольшими дождями, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По его словам, температура воздуха ночью составит от трех до восьми градусов тепла, а днем — от 11 до 16 градусов тепла. При этом синоптик подчеркнул, что сейчас нет однозначного решения о разгоне облаков 9 мая, прогноз будет постоянно уточняться.
Также метеоролог заявил, что после вторника, 4 мая, погода в столице улучшится. Он пояснил, что кратковременные дожди сохранятся, однако температура составит уже от 12 до 15 градусов тепла.
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