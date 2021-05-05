Москвичей предупредили о дождях в День Победы

В День Победы, 9 мая, погода в Москве будет облачной с прояснениями и небольшими дождями, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, температура воздуха ночью составит от трех до восьми градусов тепла, а днем — от 11 до 16 градусов тепла. При этом синоптик подчеркнул, что сейчас нет однозначного решения о разгоне облаков 9 мая, прогноз будет постоянно уточняться.

Также метеоролог заявил, что после вторника, 4 мая, погода в столице улучшится. Он пояснил, что кратковременные дожди сохранятся, однако температура составит уже от 12 до 15 градусов тепла.

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