Москвичей предупредили о грозе и граде

В воскресенье, 28 июня, в Москве ожидаются ливни с грозой и градом. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

По его словам, на погоду в столичном регионе начнет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт.

«В Москве переменная облачность, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град. Плюс 26-28 тепла в столице, плюс 24-29 — в Подмосковье», — сказал Леус.

Также синоптик отметил, что в городе ожидается северный порывистый ветер, 3-8 метров в секунду, и снижение атмосферного давления.

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