Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Москвы предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в течение дня в субботу, 11 июля. Соответствующее сообщение распространило главное управление МЧС по Москве. пишет РИА Новости.

По прогнозу синоптиков в городе с 15:00 до 21:00 ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует москвичам соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, а лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Парковать автомобили ведомство советует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов призывают в случае грозы укрываться в капитальных строениях, а не под деревьями, и обходить рекламные щиты. Москвичей также предупреждают не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Гидрометцентре России жителям столицы пообещали возвращение аномальной жары в субботу, 11 июля. Уточнялось, что в эти дни будет от 27 до 29 градусов тепла, а в области возможны все 30 градусов.

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